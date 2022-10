Rottofreno, finisce fuori strada e si schianta contro una pianta: conducente ferita

Un incidente stradale è avvenuto stamattina poco dopo le 12.00 a Rottofreno: una donna al volante della propria auto e intenta a percorrere via Roma, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una pianta. La conducente, ferita in seguito all’impatto, è rimasta incastrata nell’abitacolo: ad estrarla ci hanno pensato i vigili del fuoco di Castel San Giovanni. La donna è stata quindi condotta all’ospedale di Piacenza dai sanitari. Sul posto il 118 di Castello, la Croce Rossa di Rottofreno e i carabinieri di San Nicolò. Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita.

