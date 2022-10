Tumore al seno, Bra Day al Gotico. “Crescono le diagnosi tardive nelle giovani”

Bisogna proteggersi contro il tumore al seno e la giornata di sensibilizzazione, il Bra Day, che cade proprio oggi con la fascinosa sfilata a Palazzo Gotico (ore 17.30), idealmente prende per mano le donne e vorrebbe condurle sempre più numerose verso l’approdo dello screening, oggi aderiscono in misura del 70 per cento “ma non è sufficiente” avverte Dante Palli, responsabile di chirurgia senologica dell’Ospedale di Piacenza.

L’anno scorso si sono rilevati nella popolazione piacentina circa 400 tumori della mammella “con un incremento sulla solita media”. La ragione? “Il fatto – prosegue Palli – è dovuto al recupero di parte di diagnosi perdute o ritardate durante i mesi in cui lo screening è stato chiuso nel 2020, ma pure quest’anno osserviamo un incremento di diagnosi anche tardive e tumori di grosse dimensioni e in stadio avanzato. Un aumento che non si vedeva da anni”.

Oggi la sfilata di donne operate – nel giorno della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria – sarà un momento denso di significato. Interverranno Romina Cattivelli (Armonia), i dottori Palli, Stefania Calza, Daniela Piva, Marco Stabile, Renza Bonini e Luigi Cavanna. Presente lo stilista Martino Midali.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’