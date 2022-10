Tumore al seno, Bra Day al Gotico: “Ci reimpossessiamo della nostra femminilità”

“Una giornata di festa, in grado di infondere una voglia irrefrenabile di tornare ad essere donne. Un modo per reimpossessarci della nostra femminilità, che la malattia ha profondamente minato”. Sta tutto nelle parole di Simonetta Chinelli, tra le ideatrici e “anima” dell’evento, il senso profondo del “Bra Day”, che proprio oggi (nel mese dedicato alla prevenzione) ha festeggiato i suoi primi 10 anni.

Un compleanno importante per l’appuntamento – che porta la firma dell’associazione Armonia e dello stilista Martino Midali – in grado di portare sul red carpet di Palazzo Gotico una quindicina di “modelle”, donne coraggiose operate di tumore al seno e ora testimonial del più importante messaggio da veicolare nel mese dedicato a questo tema: “Fare prevenzione salva la vita”.

“Quest’anno festeggiamo un doppio compleanno – ha spiegato Romina Cattivelli, presidente di Armonia -. Oltre ai 10 anni del Bra Day, infatti, nel 2022 ricorre il trentesimo anniversario della nascita della nostra associazione. Siamo entusiasti di festeggiarli insieme, questa sfilata rappresenta una vera e propria rinascita per queste donne”.

“Oggi è la loro festa – ha quindi aggiunto Dante Palli, direttore della Chirurgia Senologica e della Breast Unit all’ospedale di Piacenza – la festa di chi ha saputo rialzarsi dopo un momento così duro e delicato: modelle per un giorno con la loro eleganza, con il loro orgoglio e la loro bellezza. Un esempio per tutte le donne di Piacenza: la prevenzione è lo strumento più importante che abbiamo per arrivare prima del tumore, per anticiparlo e sconfiggerlo prima che sia troppo tardi. Non dimentichiamo che l’anno scorso, anche a causa del recupero di parte di diagnosi perdute o ritardate durante i mesi in cui lo screening è stato chiuso nel 2020, si sono rilevati nella popolazione piacentina circa 400 tumori della mammella, con un incremento sulla solita media. Oggi più che mai, dunque, prevenire rappresenta un’arma fondamentale”.

L’evento è stato condotto dalla giornalista di Telelibertà Marzia Foletti.