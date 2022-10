Coopstartup Bellacoopia, una classe piacentina vince il concorso in Emilia-Romagna

S’intitola “Green Trip” il progetto di cooperativa elaborato dagli studenti della classe 4F dell’istituto Marconi di Piacenza per dare vita a un’app che permetta di scegliere il tipo di trasporto pubblico da utilizzare nei propri spostamenti. È piaciuto al punto da aggiudicarsi il primo premio di 700 euro della giuria dell’edizione 2022 di “Coopstartup Bellacoopia”, il concorso promosso da Legacoop Emilia-Romagna e cofinanziato dalla Regione.

“È stata una bellissima edizione – commenta Roberta Trovarelli di Legacoop Emilia-Romagna e promotrice del progetto –: finalmente siamo tornati in presenza e le 28 classi di tutto il territorio regionale si sono impegnate per elaborare progetti innovativi e sostenibili. Sono stati coinvolti 800 studenti che hanno mostrato il loro grande interesse per le tematiche ambientali e per la cooperazione come metodo di lavoro e come impresa”.