Fiorenzuola, a Tutor nuovo corso di formazione: metaverso e realtà virtuale

Metaverso, realtà virtuale e ambiente 3D. Sono questi alcuni degli argomenti che verranno sviluppati dal corso gratuito Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) per tecnico di manutenzione e installazione di impianti industriali di Tutor presentato nei giorni scorsi all’istituto Mattei di Fiorenzuola.

Le caratteristiche del percorso formativo, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal fondo sociale europeo, sono state illustrate davanti agli studenti di quinta e ai diplomati del 2022 del Mattei dalla direttrice della sede fiorenzuolana della scuola di formazione Tutor Grazia Marchetta, dal coordinatore del corso Giovanni Botti e dai direttori scolastici dell’istituto Berenini di Fidenza e del Mattei, rispettivamente Ferdinando Crespi e Rita Montesissa, partners dell’iniziativa.

Presenti al tavolo dei relatori anche il docente Vincenzo Girone, l’assessore alla pubblica istruzione di Fiorenzuola Elena Grilli, rappresentanti dell’agenzia del lavoro Umana e di alcune aziende del territorio, anch’esse partners del corso. È partita proprio da queste ultime la richiesta di creare un percorso per formare tecnici specializzati in grado di assicurare il buon andamento del flusso produttivo attraverso la realizzazione, in sicurezza, di interventi di gestione e manutenzione di macchine e impianti meccanici tradizionali, a Cn e digitali, in coerenza con le procedure e gli standard aziendali.

Sono venti i posti messi a disposizione dalla sede Tutor di via Boiardi per prendere parte alle lezioni in aula e allo stage nelle aziende locali e all’estero (per un totale ottocento ore) e ottenere, dopo il superamento dell’esame finale, il certificato di specializzazione tecnica superiore in tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali. Ricco e articolato il programma che comprende insegnamenti di disegno tecnico, processi produttivi e impianti industriali, metodi e strumenti di diagnostica, manutenzione meccanica, elettrica, elettronica, dei sistemi pneumatici e oleodinamici, tecniche di installazione e collaudo, tecnologie digitali, manutenzione da remoto e metaverso.

Il corso, le cui iscrizioni terminano il 21 novembre, è aperto a giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Emilia Romagna, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, ammissione al 5° anno di liceo oppure diploma professionale del quarto anno Iefp in area meccanica-meccatronica. Al termine dell’incontro sono stati consegnati a sedici nuovi tecnici disegnatori e progettisti industriali il certificato di formazione superiore dopo aver superato l’esame finale del corso IFTS sempre di Tutor Fiorenzuola terminato poche settimane fa.