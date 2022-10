“Piste ciclabili, ecco cosa non va a Piacenza”. Il nostro tour con la campionessa Bronzini

Ha corso ovunque. Ha vinto tutto. Eppure sulle piste ciclabili di Piacenza, la campionessa mondiale Giorgia Bronzini trova qualche difficoltà. “Qua in via Stradella, ad esempio, per la corsia che porta a via Montebello si aspetta la piena agibilità e un’apertura ufficiale da almeno un anno”, dice la piacentina, 39 anni, fuoriclasse del ciclismo, riferendosi al passaggio per le due ruote realizzato sui vecchi binari del quartiere come opera di compensazione dell’ex Manifattura Tabacchi, ma tuttora in attesa del collaudo definitivo.

Il nostro tour tra le piste ciclabili della città, insieme a Bronzini e alla sua compagna Karlijn Swinkels, ciclista su strada olandese, parte proprio dall’Infrangibile e prosegue all’incrocio tra via XXIV Maggio e via Morigi, fino allo stradone Farnese. Ma l’atteggiamento dei ciclisti piacentini deve cambiare? “Quando le piste saranno più accessibili e più semplici da interpretare, anche il loro comportamento migliorerà”.

