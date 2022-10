Droni, metaverso e nuove tecnologie: inaugurato il Festival della cultura tecnica

Taglio del nastro questa mattina per il Festival della Cultura Tecnica. La quinta edizione della manifestazione, organizzata da Provincia e Enaip, è in programma in questi due giorni al Laboratorio Aperto di Piacenza.

Oltre mille gli studenti delle scuole medie che parteciperanno ai progetti degli alunni delle superiori, incentrati soprattutto sulle nuove tecnologie, i droni e il metaverso.

Come hanno spiegato gli organizzatori, il tema del Festival di quest’anno è “il lavoro dignitoso, attraverso l’iniziativa gli studenti più giovani hanno la possibilità di vedere che cosa potranno fare alle superiori e avere un’idea di orientamento scolastico”.

Domani la seconda e ultima giornata, in programma dalle ore 9 alle 13.