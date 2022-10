Gragnano, il nuovo sindaco dei ragazzi è Sara Musai: “Più giochi, concerti e telecamere”

Si chiama Sara Musai il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Gragnano: l’elezione è avvenuta nei giorni scorsi nella sala consigliare contestualmente all’insediamento, alla presenza del primo cittadino Patrizia Calza, del consigliere Matteo Provini, della professoressa Maria Guerresi e degli altri giovani consiglieri eletti nel baby consiglio tra gli studenti delle scuole medie.

La giovane sindaco – che ha già avuto modo di mostrare la fascia nella sua prima uscita ufficiale, l’inaugurazione della scuola primaria a Tina Anselmi – sarà affiancata dal vice Luca Freschi e dagli assessori Andrea Morelli e Filippo Lanza. A completare il consesso, che resterà in carica per l’anno scolastico 2022/2023, ci sono i consiglieri Giorgia Gropelli, Jacopo Boledi, Enea Cigalini, Marialice Guida, Silvia Coroli, Simone Braga, Michele Schiavi e Pietro Sogni.

La prima seduta è stata l’occasione di un confronto tra due generazioni dei rispettivi consigli: i ragazzi, così, hanno presentato al sindaco “senior” le loro richieste per Gragnano, dalla manutenzione dei parchi gioco al posizionamento di nuovo giochi in piazza della Pace, dall’organizzazione di iniziative sportive o musicali, fino alla creazioni di gruppi di lettura o di appassionati di astronomia. Ma nell’interesse dei più giovani c’è anche il funzionamento (o il potenziamento) del sistema di telecamere in paese.

“L’amministrazione comunale è come una famiglia: si individua un elenco di priorità di interventi da eseguire rispettando le risorse di bilancio” ha spiegato Calza ai giovanissimi, illustrando i segreti della macchina comunale e facendo una carrellata sui servizi messi a disposizione dei cittadini.