Scomparsa di Salerno, i colleghi della Cisl: “Uomo competente e mediatore”

“Un uomo competente capace di capire con lungimiranza l’evoluzione del mondo dell’industria piacentina. Un uomo che non cercava lo scontro, ma le soluzioni. Si spendeva per la sua città anche a livello nazionale. E alla professionalità indiscussa si univa il senso dell’umorismo che lo contraddistingueva”. I colleghi di quel sindacato, la Cisl, in cui Gianni Salerno ha militato per tanti anni, ricordano così l’amico che se n’è andato.

Ha suscitato vasto cordoglio la scomparsa dell’ex sindacalista piacentino rimasto coinvolto ieri pomeriggio, 26 ottobre, in un tragico incidente stradale sull’Autovini, all’altezza di Stradella. Con l’auto è finito contro un camion, per cause da accertare.

Salerno aveva 63 anni e lascia due figli. Nella Cisl entra a fine degli anni Ottanta. Dal settore edile passa a quello dei metalmeccanici. Una carriera in ascesa, che lo porterà, nel 2009, ad essere eletto segretario generale del sindacato. Attualmente Salerno lavorava alla Sitav dove era il braccio destro dell’amministratore delegato.

Fuori dal lavoro la sua passione più grande era il rugby. Con un passato da giocatore, seguiva i Lyons dove oggi milita il figlio Matteo. Sabato era in tribuna a tifare la squadra, oggi la città lo piange.