Agenti aggrediti. Il sindacato: “Non è tollerabile, serve il taser per la Polizia locale”

Due agenti della polizia municipale di Piacenza sono stati aggrediti in piazzale Velleia, all’incrocio tra lo stradone Farnese e viale Patrioti. All’origine dello scontro ci sarebbe stato un incidente tra due giovani a bordo di un monopattino e un furgone. Gli agenti intervenuti sono infatti stati aggrediti da un ragazzo e una ragazza di origini sudamericane che, dopo l’incidente, sarebbero andati in escandescenza.

Particolarmente agitato, il ragazzo avrebbe colpito due agenti, uno al volto, per questo

le forze dell’ordine sono state costrette a impiegare lo spray urticante e poi ammanettarlo a terra. Trasportati in ospedale, secondo le prime informazioni, i due giovani avrebbero provato ad aggredire anche il personale medico.

Per gli agenti coinvolti arriva la solidarietà del sindacato unitario lavoratori polizia locale, Sulpl Piacenza che attraverso una nota condanna il gesto, ma non solo: “Non è plausibile, ne accettabile che diventi la normalità il fatto di andare a lavoro ed essere aggrediti solo perchè si indossa una Divisa. Ad oggi le aggressioni alle Forze di Polizia si attestano ancora sulle 7 al giorno, in media un ingresso al pronto soccorso ogni 3 ore e mezzo. Veramente tante. La Polizia Locale mantiene stabile il suo terzo posto sul podio delle aggressioni, da anni. Questi episodi sono all’ordine del giorno nelle grandi metropoli, come in quelle città come Piacenza che fino a qualche anno fa erano tranquille. Il tutto si svolge nel silenzio assordante delle Istituzioni che non muovono un dito, a tutti i livelli; è ora di mettere mano ad una riforma della Polizia Locale per equipararla alle altre Forze di Polizia e dotare tutti gli operatori di Polizia di taser, che in determinati interventi eviterebbe colluttazioni e aggressioni. Le Amministrazioni dal loro canto non devono osteggiare queste dotazioni, che rappresentano solo una tutela in più per gli operatori di Polizia”.