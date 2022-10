Anziani festeggiano Halloween alla casa di riposo con gli scolari di Calendasco

Anche gli anziani ospiti della cra “Istituto Longobucco” festeggiano Halloween. Per l’occasione gli ospiti sono stati direttamente coinvolti nella preparazione della festa a tema. I laboratori che precedono Halloween hanno dato spazio alla loro creatività e manualità per creare la scenografia che farà da cornice al divertimento di questa festa.

Le stanze, addobbate di palloncini e cosparse di coriandoli, accoglieranno la festa accuratamente organizzata dagli operatori e animatori della struttura gestita da Sereni Orizzonti: gli ospiti hanno così la possibilità di stare in compagnia, mangiando dolci a tema e ascoltando musica allegra.

Per l’occasione, i nonni hanno festeggiato anche insieme ai bambini della scuola primaria “Guido Gozzano” di Calendasco, che sono arrivati in struttura nel pomeriggio del 27 ottobre. Tutti insieme hanno partecipato a laboratori, attività ludiche di gruppo. In seguito, nonni e bambini hanno consumato una deliziosa merenda insieme e i bimbi hanno coinvolto gli anziani con il racconto di alcune storie e con la presentazione di un balletto a tema “Halloween”.

Per non farsi mancare nulla, infine, grazie al servizio di fisioterapia della struttura, gli anziani hanno realizzato un simpatico video sulle note della canzone della famiglia Addams, che ha subito riscontrato molto successo in rete.