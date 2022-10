Autista colto da malore, il bus sbanda e centra un palo della luce in via Motti

Questa mattina intorno alle 12.30 un autobus della linea urbana di Seta è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Motti. Stando a quanto ricostruito, l’autista del mezzo – sul quale in quel momento non vi erano passeggeri – è stato colto da un malore, perdendo il controllo e andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica, dopo aver invaso lo spartitraffico.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. Fortunatamente l’autista, dopo il malore, si è ripreso: è stato trasportato all’ospedale per accertamenti ma par che le sue condizioni non siano gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.