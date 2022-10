Da Emporio Solidale kit nascita per la mamme in difficoltà. Raccolta giochi

Dopo la prima raccolta dello scorso febbraio, per tutto il mese di settembre Emporio Solidale Piacenza, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune, ha proposto alla cittadinanza una raccolta di vestiti per i bambini autunnali e invernali. Emporio “ringrazia i tanti che hanno aderito all’iniziativa, grazie ai quali sono stati raccolti capi in ottimo stato di tutte le età, da zero a dieci anni, e tutte le tipologie. La partecipazione è stata molto alta e questo ha permesso a Emporio di ampliare la boutique dedicata ai vestiti”. Ma, soprattutto, le tante donazioni hanno permesso a Emporio di attivare una nuova iniziativa per le mamme in dolce attesa: in queste settimane le volontarie stanno preparando pacchetti con all’interno un kit nascita, per accogliere i nuovi nati, con all’interno vestiti e accessori per i primi giorni di vita. Un gesto di cura e di attenzione semplice, ma molto utile.

Nella prima metà di novembre, invece, è attiva la raccolta di giochi usati in buono stato, che permetterà di preparare i regali di Natale per i bambini delle famiglie in carico: dall’1 al 15 novembre nelle giornate di apertura di Emporio, sarà possibile consegnare giocattoli, libri e peluche per bambini, che verranno divisi e impacchettati dai volontari nelle settimane successive per essere trasformati in doni natalizi.