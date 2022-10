Fiorenzuola, in biblioteca si festeggia Halloween in anticipo per i più piccoli

Sarà Halloween in anticipo alla biblioteca comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola, dove già nel pomeriggio di sabato 29 ottobre si terranno due iniziative rivolte a bambini e ragazzi e dedicate alla celebre festa universalmente simboleggiata dalla zucca, oltre che da immagini di fantasmi, streghe e teschi.

Il programma di iniziative partirà alle 15.30 con l’evento “Vediamo se hai il coraggio…”,

destinato ai bimbi dai tre ai cinque anni: l’evento si snoderà attraverso letture di genere horror ed un laboratorio creativo. Dalle 17.00 avrà invece luogo l’iniziativa “Un fantasma in biblioteca”, rivolta a bambini dai sei anni in su: a una serie di letture “al buio” seguirà, anche in questo caso, un’attività laboratoriale in cui i bambini presenti potranno mettere in pratica le proprie qualità creative.

Entrambe le attività saranno gratuite: consigliata la prenotazione, da effettuarsi contattando il personale della biblioteca comunale alla mail [email protected] o al numero 0523-983093. La Biblioteca è aperta ogni martedì, giovedì e sabato, dalle 8.30 alle 18.30; ed ogni mercoledì e il venerdì, dalle 13.30 alle 18.30.