Incidente tra auto e scooter a Castel San Giovanni: un ferito e traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi uno scooter con a bordo un 28enne senegalese e un’auto si sono scontrati lungo via Allende. Sul posto Polizia locale e 118. Ad avere la peggio è stato lo scooterista, trasportato in Pronto Soccorso a Piacenza: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto lungo la trafficatissima via Allende dove per qualche tempo è stato necessario deviare il traffico con la conseguente formazione di lunghe code. A bordo dell’auto sedeva un sessantenne uscito illeso dall’incidente.

