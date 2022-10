Aggredisce con una spranga una prostituta: condannato a nove anni

Condannato con sentenza definitiva a 9 anni di reclusione perché il 2 marzo 2019 aveva aggredito, colpendola con una spranga anche alla testa, una donna che si prostituiva nella zona di via Caorsana, a causa del ritardato pagamento della “tariffa” che pretendeva dalla stessa per permetterle di esercitare il meretricio in quella zona.

Ieri, 29 ottobre, la squadra mobile della Questura di Piacenza ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione per i reati di tentato omicidio e sfruttamento della prostituzione a carico di un cittadino straniero classe 1985. Il soggetto era stato arrestato in esecuzione di misura cautelare in carcere. Ieri l’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione e portato al carcere delle Novate.