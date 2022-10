Castel San Giovanni, sabato torna “Cioccolandia”: l’evento compie 18 anni

Sabato 5 novembre torna a Castel San Giovanni l’appuntamento più goloso di tutto l’anno: “Cioccolandia”. La festa del cioccolato artigianale compie 18 anni. Dal mattino saranno presenti in città 20 maestri cioccolatai, 130 stand tra hobbisti, aziende enogastronomiche del territorio e artigiani, 15 associazioni. I volontari della Pro loco, organizzatrice del mega evento che ogni anno porta migliaia di visitatori, serviranno anche batarö che sarà preparato proprio allo stand della Pro Loco.

Alle 15 in piazza XX settembre inaugurazione ufficiale con il taglio del celebre salame di cioccolata del peso di 8,5 quintali e poi via con la distribuzione delle 6 mila palline di profiterole, dei 2 quintali di meringhe e della torta Rita. Ci saranno anche eventi per studenti e bambini. “Quello che ci contraddistingue – dice il presidente della Pro loco Bertaccini – non è solo l’organizzazione materiale degli stand, ma anche la scelta di dare spazio agli artigiani del cioccolato, e non alle grandi aziende. Da anni ospitiamo 20 maestri cioccolatai: il numero degli espositori non aumenterà mai col passare degli anni, perché vogliamo che Cioccolandia rappresenti un’opportunità anche per loro, piccoli commercianti. Cioccolandia è speciale e per questo motivo abbiamo deciso di registrare il marchio e il format, per ufficializzare questa unicità nero su bianco”.