Con lo scooter contro un cinghiale: non ce l’ha fatta l’ex cantoniere Guarnieri

Non ce l’ha fatta il settantenne di Vernasca che, giovedì scorso, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’ex cantoniere della Provincia di Piacenza Gianfranco Guarnieri tornava a casa da Tabiano quando a Scipione, nel tratto tra la frazione e il ponte sul torrente Stirone, si è trovato davanti a un cinghiale sulla strada. Troppo tardi per riuscire a evitarlo con il suo scooter: l’urto è stato inevitabile e violentissimo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Parma in condizioni disperate e durante le notte è spirato.

