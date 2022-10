Foce Trebbia, l’ex area ristoro sempre più degradata: alberi crollati e panchine distrutte

Non sembra essere migliorata la situazione relativa all’area ricreativa situata ai piedi dell’argine di Borgotrebbia, anzi: questa porzione di Parco regionale fluviale del Trebbia (zona protetta a due passi dalla città) appare sempre più allo sbando, con tronchi abbattuti, panchine e tavolini distrutti dalle piante e arbusti incolti ad ingoiare quello che potrebbe essere un potenziale angolo di paradiso nella natura.

Ci eravamo recati in questa radura (facilmente raggiungibile dopo aver percorso l’argine per circa un chilometro e mezzo) lo scorso luglio, ci siamo tornati in questi giorni trovando ancora più degrado.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI