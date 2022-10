North Carolina: 12 studenti Double degree incontrano l’Ambasciatrice italiana

Dodici studenti del Double Degree, insieme alla professoressa Laura Zoni, coordinatrice del programma di Doppia laurea in Management Internazionale della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica, hanno partecipato alla Tavola Rotonda sulla Tecnologia Italiana nelle Industrie Farmaceutiche e Chimiche, tenutasi a Raleigh (North Carolina State), presentata dal Console Onorario d’Italia in North Carolina, professoressa Valentina Cecchi e alla quale era presente l’Ambasciatrice Italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia.

Un’esperienza speciale per i giovani studenti che stanno trascorrendo, dopo i due anni di studi a Piacenza, due anni di frequenza presso una delle due università Partner in North Carolina: la North Carolina State University e la Elon University, due delle sette università Partner del progetto di doppia laurea attivo a Piacenza: “Essere coinvolti in occasioni di visibilità e confronto internazionale come questa rappresenta una delle cifre distintive del processo di internazionalizzazione della formazione universitaria, che apre opportunità di confronto e di networking di ampio respiro per i nostri studenti» specifica la professoressa Zoni, che sottolinea come anche l’ambasciatrice Zappia abbia ricordato quanto la cooperazione internazionale passi anche attraverso le esperienze di doppia laurea e gli scambi internazionali tra studenti. «Un mix di soft skills, consapevolezza e competenze – conclude Zoni – che fa dei nostri laureati una risorsa indispensabile per il mondo globale”.