Polizia tra i banchi di scuola per insegnare la sicurezza. “I bambini sono curiosi”

Giovedì 27 ottobre la Polizia di Stato ha incontrato gli alunni dell’Istituto comprensivo di Carpaneto Piacentino, sezione di Gropparello. “Non è mai troppo presto per imparare le norme sulla circolazione stradale!”. La Polizia Stradale di Piacenza ha incontrato gli alunni di tutte le classi della Scuola primaria di Gropparello per diffondere la cultura della guida sicura. “I bambini si dimostrano sempre degli interlocutori curiosi ed interessati a conoscere come ci si deve comportare per strada.

Dalla prudenza nell’attraversamento della strada, all’importanza di utilizzare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori dell’automobile; dall’utilizzo del casco quando si va in bicicletta, ai principali segnali stradali, i bambini di Gropparello hanno superato a pieni voti l’interrogazione dei poliziotti”- si legge nella nota della polizia.

Non sono mancate le domande su come comportarsi quando ci si imbatte in un amico a quattro zampe ferito, o su come disporsi lungo la strada quando si fa la pedalata della domenica pomeriggio con mamma e papà. Al termine della giornata, i bambini hanno visto da vicino l’auto della polizia e sono rimasti affascinati da sirene, lampeggiati, torce e tutte le altre dotazioni della Stradale.