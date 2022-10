Uno accanto all’altro per 43 anni a lavoro. I due amici in pensione lo stesso giorno

Erano poco più che adolescenti quando per le prime volte si incontrarono nei ballabili piacentini. “Andavamo spesso all’Area 22 a Castel San Giovanni (attuale King) – ricordano -, ma non avremmo mai pensato che da lì a poco sarebbe iniziata un’avventura destinata a non finire più”. Quell’avventura fa rima con amicizia e i protagonisti sono Luigi Pignotti e Celestino Chiesa.

Non erano ancora maggiorenni quando, nel 1979, furono assunti dalla ditta Mandelli, azienda nella quale iniziarono a lavorare insieme nel reparto officina. Tra una programmazione di macchinari e l’altra Luigi, allora sedicenne, e Celestino (di un anno più grande) cominciarono a conoscersi meglio e a coltivare un rapporto di amicizia che li avrebbe accompagnati per tutta la vita. “Abbiamo lavorato in Mandelli fino al 1993 – spiega Luigi -. Per esigenze lavorative ci siamo ritrovati neanche un anno dopo in Jobs dove abbiamo continuato a lavorare uno accanto all’altro fino a ieri”.

Luigi e Celestino venerdì hanno infatti timbrato per l’ultima volta il cartellino e da lunedì saranno ufficialmente in pensione. Un traguardo tagliato insieme dopo aver condiviso svariate esperienze dentro e fuori dall’orario di lavoro. Un’avventura lunga 43 anni tra macchinari e officine, ma anche tra gite, momenti di spensieratezza e di difficoltà superati grazie al reciproco supporto. “Non ci perderemo di vista, anzi, continueremo a coltivare questo bel rapporto di amicizia condividendo e investendo nelle nostre passioni” l’entusiasmo di Celestino pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita insieme all’amico Luigi.