“Racconti d’acqua”: alla scoperta di fiumi e torrenti col maestro Del Matti

“L’insegnante, il musicista e l’acqua” è il terzo e penultimo episodio della serie documentaristica “Racconti d’acqua”, curata da Luigi Ziotti e in onda su Telelibertà: l’appuntamento è sabato 29 come sempre alle ore 20.30 sul digitale terrestre o in live streaming sul web. Realizzato da Luigi Del Matti, come il titolo suggerisce, il “corto” ruota attorno alla figura di un maestro che, appena gli è possibile, percorre con la sua fidata telecamera, i corsi d’acqua del nostro Appennino. Del Matti, classe 1963, fagottista diplomato al Conservatorio “Nicolini”, insegna musica alle medie di Pontenure, dirige la scuola comunale di musica “Mangia” di Fiorenzuola e la banda “Isacco Del Val Carlo Pegorini” di Pontenure. Innamorato all’ossessione, sin da piccolo, delle valli del Trebbia e Aveto, appassionato e professionista delle riprese video, gestisce un laboratorio di cortometraggi per gli alunni di 2° e 3° media e un canale YouTube dove oltre alla natura racconta la storia di Fiorenzuola recuperando materiali video dagli anni ’60 agli ’80.

