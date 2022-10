Sport e sana alimentazione: al PalabancaSport i prodotti di Campagna Amica

Per promuovere lo sport abbinato a una buona alimentazione, il PalabancaSport entra nella rete Campagna Amica. Da domani, domenica 30 ottobre al palazzetto di via Tirotti, in occasione delle partite di volley e basket, i tifosi potranno gustare prodotti di eccellenza, dai panini con i salumi dop piacentini alle macedonie, dalle patatine fritte della nostra montagna ai succhi di frutta a km zero.

Il progetto di educazione alla Campagna Amica rafforza così la sua alleanza con il mondo sportivo di Piacenza, dove l’area ristoro del PalabancaSport sarà targata Campagna Amica, con alcune delle eccellenze del Mercato Coperto di via Farnesiana, 17 a Piacenza, disponibili nelle pratiche agri-bag per essere gustate dai tifosi.

Coldiretti Piacenza ha stretto un importante accordo con le squadre di pallavolo e basket, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e UCC Assigeco Basket, che prevede una collaborazione volta alla sana e corretta alimentazione, che promuova prodotti genuini, di qualità, attenti al territorio e all’ambiente.

“Il PalabancaSport – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – sarà una vetrina nuova per il patrimonio agroalimentare del territorio, valorizzando i fondamenti della dieta mediterranea e il legame fra i prodotti dell’agricoltura e i cibi consumati ogni giorno”.

La dieta mediterranea – ricorda il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – è patrimonio culturale dell’umanità da parte dell’Unesco ed ha consentito all’Italia di conquistare una speranza di vita che è tra le più alte a livello mondiale, a conferma della bontà di un regime alimentare che rispecchia il valore e la grande varietà enogastronomica italiana.

“Acquistare prodotti agricoli e locali è un segnale di attenzione al territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma anche un sostegno alla nostra economia e all’occupazione – sottolinea ancora il direttore – si tratta di una responsabilità sociale che si è diffusa tra i cittadini con la crescita dei mercati contadini e con l’inaugurazione lo scorso aprile del Mercato Coperto di via Farnesiana, 17 a Piacenza, che non è solo un luogo di spesa e consumo, ma è soprattutto promotore di fondamentali momenti di educazione, socializzazione, cultura e solidarietà”.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dice Elisabetta Curti Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – di iniziare questa collaborazione con Coldiretti. Stagione dopo stagione cerchiamo di aggiungere nuove realtà del territorio al nostro progetto e avere al nostro fianco Coldiretti con Campagna Amica, che si occuperà dell’area ristoro del PalabancaSport offrendo a tutti i tifosi un servizio accogliente, è motivo di orgoglio per la nostra società. Apprezziamo l’organizzazione di Coldiretti e Campagna Amica e condividiamo la professionalità con cui vengono proposti i prodotti locali. E per noi che siamo una realtà piacentina affiancare iniziative che promuovano sempre di più il nostro territorio e i suoi prodotti genuini ci fa solo piacere”.

“Conosco la realtà del Mercato Coperto – aggiunge Lorenzo Bernardi, allenatore della Gas Sales Bluenergy – per me ha rappresentato una bella sorpresa, perché riesce a esprimere il valore della territorialità. Penso che poter trovare il cibo del proprio territorio in un palazzetto sportivo sia una novità molto positiva”.

“Anche la UCC Assigeco – afferma Paolo Cattivelli, Responsabile Marketing – è indubbiamente felice di questa nuova collaborazione che porterà ad aprire il punto ristoro del PalaBancaSport, durante le gare casalinghe, offrendo a tutti i tifosi un servizio accogliente e piena disponibilità.

Coldiretti con Campagna Amica per noi sono un partner perfetto, perché in loro ritroviamo i nostri valori ai quali teniamo particolarmente, genuinità, organizzazione e professionalità con un fattore importantissimo cioè la proposta di prodotti a Km 0. Personalmente sono certo che si instaurerà un legame estremamente proficuo che ci permetterà di organizzare al meglio anche i nostri eventi legati alle partite casalinghe per essere sempre più vicini a tutti i nostri tifosi che ci supportano con tanto entusiasmo”.

Coldiretti che promuove il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza (aperto il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.30) ha anche lanciato alcune iniziative per gli appassionati di pallavolo e basket: gli abbonati ai due club e coloro che domani si recheranno nell’area ristoro riceveranno un buono sconto per i successivi acquisti al Mercato Coperto, valido per un mese.

In occasione della partita di domani saranno proposti dolci a km zero, con un omaggio per i più piccoli.

Da questo fine settimana al Mercato Coperto prende il via anche la raccolta firme della petizione mondiale contro il cibo sintetico, cui sarà possibile aderire anche questa domenica nell’ambito della manifestazione “A tavola in Valluretta” che si svolgerà ad Agazzano.

Ad attendere i visitatori del Mercato Coperto questo fine settimana sono previste anche iniziative a tema Halloween sulla zucca, con l’esposizione delle varietà piacentine.