Tragedia a Vernasca: ciclista 72enne muore dopo essere stato investito da un’auto

Ancora sangue sulle strade piacentine: a Vernasca, lungo la strada provinciale 21 al bivio per Mocomero, un uomo di 72 anni originario di Castell’Arquato ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto con alla guida un 87enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15: ancora da accertare le cause. In seguito all’impatto il ciclista è finito a terra rimediando ferite gravissime. Sul posto è giunta un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lugagnano, un’automedica del 118 e i carabinieri per i rilievi: inutili purtroppo i tentativi di rianimare l’uomo. La strada è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà