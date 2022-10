Agenti locali aggrediti: rimesso in libertà con obbligo di firma un giovane

Rimesso in libertà il presunto aggressore dei due agenti della polizia municipale di Piacenza. Il giudice oggi, 29 ottobre, ha convalidato l’arresto e disposto per il ventenne piacentino di origini sudamericane l’obbligo di firma. La ragazza che era con lui, di origini sudamericane, essendo minorenne è stata denunciata a piede libero sempre per l’aggressione. Il fatto si è consumato ieri. Due agenti della polizia municipale di Piacenza sono stati aggrediti in piazzale Velleia, all’incrocio tra lo stradone Farnese e viale Patrioti. All’origine dello scontro ci sarebbe stato un incidente tra i due giovani a bordo di un monopattino e un furgone. Gli agenti intervenuti sarebbero stati aggrediti dai due giovani.

In udienza oggi l’imputato ha detto: “Volevo che mi restituissero il monopattino poi mi hanno spruzzato spray negli occhi e non ho capito più nulla”. Il giovane con la minorenne avrebbero aggredito e colpito a calci e pugni i due agenti poi medicati all’ospedale.