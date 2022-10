Ancora incidenti a Castelvetro e a Cernusca: quattro feriti non gravi

Giornata difficile sulle strade piacentine.

Dopo la tragedia di questa mattina, nel pomeriggio altri incidenti.

A Castelvetro, all’altezza dell’imbocco del ponte sul Po, si sono scontrate due auto ed è rimasto coinvolto anche un ciclista. Un uomo e una donna sono stati portati in condizioni non preoccupanti dal 118 all’ospedale di Cremona, la circolazione è stata temporaneamente interrotta. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

A Cernusca, lungo la Statale 45 di Val Trebbia, un’auto ha tamponato una moto. Feriti in maniera non grave, ma comunque soccorsi dai mezzi del 118 in arrivo da Bobbio e della Pubblica assistenza diTravo.