“La gara per il nuovo Pronto Soccorso di Castello verrà bandita entro il 2023”

Entro il 2023 la gara per nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Castel San Giovanni verrà bandita. Lo ha affermato, a margine di un incontro pubblico, il direttore generale dell’Ausl Paola Bardasi. “La progettazione ha finito fase di fattibilità. I finanziamenti sono arrivati e nell’arco del prossimo anno la gara verrà bandita”.

Il nuovo pronto soccorso non sarà più lungo via 2 Giugno, ma lungo via Borgonovo. Sorgerà cioè di fianco (lato sinistro per chi guarda da via Borgonovo) al vecchio ingresso del nosocomio ospedaliero. Bardasi ha anche assicurato che il finanziamento è disponibile. “I fondi sono in cassa” ha detto. Ad oggi il costo totale stimato è pari a 4 milioni di euro.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI