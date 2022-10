Regolamento di conti con mazza da baseball a piazzale Genova

È accaduto ieri alle 18.00 all’imbocco sul Pubblico passeggio.

Secondo quanto riferiscono diversi testimoni, una dozzina di giovani è stata vista inseguire un malcapitato che correva a più non posso. Tra i contendenti è spuntata anche una mazza da baseball.

Numerose le chiamate arrivate a 112 e 113 da parte di passanti comprensibilmente spaventati dalla improvvisata “caccia all’uomo”.

Nelle vicinanze di barriera Genova vi era una gazzella dei carabinieri che si è rapidamente portata sul posto, ma all’arrivo si erano tutti dileguati.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha così evitato che la situazione potesse prendere una brutale piega. Accertamenti sono in corso.

Da tempo episodi di microcriminalità sono segnalati nel centro cittadino, soprattutto nella zona compresa fra il Cheope, via Santa Franca, Pubblico Passeggio, barriera Genova e nell’area adiacente la statua di Sant’Antonino..

