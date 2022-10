Studenti meritevoli: consegnate le borse di studio Collegio Morigi-De Cesaris

Venerdì 28 ottobre, nel loggiato della sede dell’Asp a Piacenza, sono stati consegnati i premi all’eccellenza per studenti delle scuole medie di 1° e 2° grado della provincia di Piacenza che l’ASP Collegio Morigi – De Cesaris distribuisce ogni anno in collaborazione con l’Associazione degli Ex Convittori del Collegio Morigi. I premi sono assegnati ogni anno alla memoria di Donna Amalia De Cesaris, di Luigi Ceruti, di Don Antonio Cella e di Spartaco Coppellotti.

I premiati –

AYAA DNANI dell’Istituto Professionale Volta

TOMMASO ROSSI del Liceo Scientifico Respighi

HEBA GOUNDALI dell’ITIS Marconi

EMEL POSKO della Scuola Media Gatti

CHARLOTTE MONTERMINI della Scuola Media Calvino

Alla cerimonia ha partecipato l’assessore Nicoletta Corvi delegata dal sindaco di Piacenza oltre all’amministratore Unico dell’Asp Giuseppe Brianzi e Antonio Zoni delegato dal Presidente dell’Associazione degli Ex Convittori Antonio Chitussi.

Nel corso della cerimonia, l’Associazione degli Ex Convittori del Collegio Morigi ha anche consegnato il suo contributo all’Associazione sportiva dilettantistica Special Dream Team, rappresentata da Stefano Rossi. Il nuovo bando è in corso di approvazione dall’Amministratore Unico e sarà pubblicato sul sito dell’Asp.