Ancora temperature oltre i 25 gradi alle porte di novembre e così capita anche di (ri)vedere i girasoli fioriti in mezzo ai campi. È solo uno dei segnali di un clima decisamente fuori dalla norma quello che si può vedere in questi giorni – ad esempio – nei campi tra Travo e la località Pastori, dove dagli aridi campi già arati spuntano con tenacia nuovi giallissimi girasoli, un lascito della precedente coltivazione che si credeva già “archiviata” alla fine dell’estate. Visto il clima tiepido, le piante sono nuovamente germogliate e oggi offrono uno spettacolo decisamente inconsueto: nonostante il girasole abbia un tempo di fioritura piuttosto lungo, alle nostre latitudini è improbabile vederli fioriti in novembre.

Dietro all’aspetto poetico, resta un’emergenza climatica che farà di questo ottobre un mese record per le alte temperature e l’assenza di piogge che prolunga una siccità iniziata già dieci mesi fa.

Anche nella giornata di domenica il termometro nella nostra provincia ha oscillato nelle ore più calde tra i quasi 26 gradi di Pontenure e Bobbio e i 21 gradi registrati a Ferriere: comunque troppo caldo per un periodo in cui, da tradizione, per la festività di Ognissanti è normale recarsi al cimitero con il cappotto.

A partire dalla giornata di oggi le temperature dovrebbero scendere gradualmente verso i valori tipici del periodo e in settimana è prevista anche qualche pioggia.

