Caorso, lite tra due giovani degenera e partono coltellate: un ferito di striscio

Litigano in mezzo alla strada e alla fine spunta un coltello, con un giovane che finisce al Pronto soccorso ferito di striscio.

È successo nella serata di sabato in pieno centro a Caorso dove, attorno alle 21.00, un 31enne e un 27enne si sono affrontati di fronte ad un locale di via Roma, in un’escalation di violenza e urla che sembra si sia estesa anche ai rispettivi padri.

Non è chiaro per quali motivi i due contendenti siano arrivati alla lite, se per vecchie ruggini o per un episodio occasionale. Di certo, uno dei due (prima di dare in escandescenze a petto nudo in mezzo alla strada) ha estratto un coltello e ha colpito l’altro giovane prima al volto e poi al petto. In entrambi i casi, fortunatamente, si è trattato di ferite di striscio.

Sono intervenuti i carabinieri di Caorso, che stanno ricostruendo l’accaduto e valutando eventuali responsabilità.

Il ferito è stato condotto al pronto soccorso di Piacenza per farsi medicare.

