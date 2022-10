Risse e violenza, Tarasconi: “Necessario lavoro condiviso insieme alle forze dell’ordine”

Agenti aggrediti e finiti all’ospedale, giovanissimi che girano in centro con mazze da baseball: in città c’è una nuova ondata di violenza, con protagonisti i più giovani. In risposta alle critiche mosse all’attuale amministrazione da parte di Patrizia Barbieri, ex sindaco e capogruppo di minoranza in consiglio comunale, l’attuale primo cittadino, Katia Tarasconi, parla della necessità di un “lavoro condiviso insieme alle forze dell’ordine. Ogni mercoledì al Comitato ordine sicurezza, insieme a prefetto e questore, parliamo di ciò che sta succedendo e cerchiamo di mettere in atto delle azioni che possano arginare il problema”. Tarasconi si è anche detta “aperta ad ascoltare suggerimenti e proposte da parte dell’opposizione”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI