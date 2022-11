Avis spinge per le donazioni attraverso sponsorizzazioni sportive

Più che distribuire volantini tra la popolazione, organizzare gazebo e banchetti informativi o entrare nelle scuole per spiegare ai ragazzi quanto possa essere semplice e fondamentale al tempo stesso una donazione di sangue, a Gossolengo la sezione locale dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue ha deciso di “scendere in campo”, senza troppe metafore: quest’anno tre delle principali società sportive del territorio – Elephant Rugby, Mio Volley e Gossolengo-Pittolo Calcio – avranno il logo dell’Avis sulle loro divise da gioco o sui palloni da calciare. Un modo per fare entrare l’associazione nella quotidianità dei ragazzi, unito alla promozione dei sani stili di vita e dello stesso sport.

L’idea è maturata nei mesi scorsi nel direttivo della sezione comunale Avis di Gossolengo, guidata da Erik Chinelli, che ha pensato di dare un contributo in denaro alle tre associazioni sportive locali. Una somma che è servita, all’inizio del nuovo anno sportivo, per la realizzazione delle divise per alcune squadre delle società di calcio e pallavolo o per l’acquisto di altro materiale, come i palloni per la società di rugby. Tutte queste dotazioni saranno “griffate” perché porteranno il logo Avis, quello con la goccia rossa di sangue sulla prima delle quattro lettere dell’acronimo; inoltre, sono stati acquistati anche tre striscioni dedicati alla sezione comunale che sono stati esposti sui campi da gioco di ciascuna società.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’