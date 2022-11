Feste dei Santi e dei defunti, tutte le celebrazioni commemorative a Piacenza

Tradizionali celebrazioni, oggi e domani, per la commemorazione dei Santi e dei defunti, che si svolgono in città e in tutta la provincia. A Piacenza il vescovo della diocesi monsignor Adriano Cevolotto presiederà la funzione eucaristica alle 11 in cattedrale e alle 15 presso il cimitero urbano.

Domani, 2 novembre, alle 10.30 nel Famedio del cimitero urbano si terrà la cerimonia di commemorazione dei Caduti per la Patria, officiata dal cappellano militare, monsignor Pietro Campominosi. Alla funzione religiosa seguirà l’intervento istituzionale del sindaco Katia Tarasconi e la deposizione delle corone d’alloro.

Anche le parrocchie della città celebrano la commemorazione dei defunti nella chiesa di Santa Maria del Suffragio al cimitero di Piacenza secondo il seguente calendario:

Martedì 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi: alle ore 10.30 messa nella chiesa del cimitero per la parrocchia di Santa Maria del Suffragio.

Mercoledì 2 novembre, commemorazione dei defunti: ore 9, messa parrocchia di San Sisto. Ore 10.30, messa al Famedio Militare in suffragio di tutti i caduti in guerra. Alle ore 15.30, messa parrocchia di Nostra Signora di Lourdes.

Giovedì 3 novembre, alle ore 15, messa parrocchia di San Giuseppe Operaio.

Venerdì 4 novembre, alle ore 15, parrocchie del Preziosissimo Sangue e San Corrado.

Domenica 6 novembre, alle ore 9, messa pellegrinaggio della parrocchia del Corpus Domini.