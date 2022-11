Minacce e violenze tra giovani. “Un gioco per far vedere chi ha gli attributi”

“Quando sono in giro faccio un po’ il coglione. Ma sia chiaro: non rubo niente, non picchio nessuno. Sono un tipo innocuo. Le minacce? Ma sì, quelle sono di rigore. Ma più per gioco, con gli amici, per far vedere che ho gli attributi”. Il ragazzo che parla, e che vuole restare anonimo, ha 16 anni. Come tanti trascorre i suoi sabati pomeriggio in centro città, dove si ritrova con la compagnia di coetanei.

L’immagine e il video del ragazzino con la mazza da baseball in mano sul Pubblico Passeggio – tra gli autori sabato scorso di un inseguimento sul Corso ai danni di un ragazzino di 12 anni – ha suscitato scalpore. “Non lo conosco – dice – ma tenderei a escludere che si tratti di un tipo pericoloso”.

Il servizio di Marcello Pollastri su Libertà in edicola