Pizzicati mentre fumano un mix di ecstasy e marjiuana: “Festeggiamo una vittoria”

Sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia locale mentre si fumavano una canna in compagnia, in pieno giorno, come se nulla fosse. “Volevamo festeggiare il primo posto ottenuto in una gara sportiva” hanno provato a giustificarsi. E’ accaduto qualche giorno fa ai giardinetti della Baia del Re. Protagonisti dell’episodio tre giovanissimi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, i cui nomi sono stati segnalati alla prefettura. Quel che colpisce della vicenda, oltre al fatto in sé, è anche il tipo di sostanza che stavano assumendo: un mix di ecstasy e marjiuana.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI