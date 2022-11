Colonia felina di Rivergaro, dal Comune 8mila euro per un centinaio di gatti

Raddoppiano le spese per la gestione delle colonie feline a Rivergaro, che arrivano quest’anno a oltre 8mila euro. Tutta colpa di una sottostima del numero di gatti da assistere: non più 50, come si ipotizzava, bensì almeno un centinaio. A deciderlo è stata la giunta comunale su invito della Lega animalista Piacenza (Leap) che dal 2016 ha in gestione le colonie feline sul territorio.

Quello delle colonie feline di Rivergaro è un tema piuttosto controverso, sul quale la minoranza aveva già sollevato perplessità in merito alle spese eccessive e a una gestione poco trasparente da parte dei volontari. In questo caso, la somma di contributo annuo di 4.475 euro che il Comune deve versare a Leap per la salute di 50 gatti risulta insufficiente: a settembre l’associazione ha chiesto il riconoscimento di ulteriori 4.475 euro sostenendo che la popolazione felina sia composta da ulteriori 50 gatti, con relative spese sanitarie. Così, nei giorni scorsi, la giunta ha disposto la liquidazione del nuovo importo a favore della Leap.

“Si tratta – precisa l’assessore Marina Mezzadri – di un normale conguaglio effettuato annualmente. Il tecnico comunale del servizio Urbanistica e Ambiente ha chiesto a Leap di avere in maniera ufficiale il rendiconto sulla presenza effettiva di gatti da gestire nelle colonie, che sono risultati maggiori rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Allo stesso tempo c’è la volontà dell’amministrazione di procedere con una nuova convenzione per la gestione delle colonie feline, in modo da ripartire con una base più certa e puntuale di quanti gatti vengono accuditi”.

