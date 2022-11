Dal Comune di Piacenza 130 mila euro per la sicurezza e la manutenzione dei parchi

Nell’ottica di affrontare in modo più efficace e strutturato la manutenzione dei giochi nei parchi cittadini – e di monitorare soprattutto la sicurezza degli stessi – l’ufficio verde del Comune ha attivato un servizio ad hoc che interesserà complessivamente 87 aree di campi gioco.

“Gli scopi sono quelli di evidenziare tutte le carenze ancora presenti e le eventuali difformità rispetto alle normative vigenti, di mantenere in efficienza le attrezzature nuove e di fornire le informazioni utili per una programmazione degli interventi di riqualificazione necessari” spiega Matteo Bongiorni, assessore alla Manutenzione. La prima fase, quella ispettiva, fornirà quindi la base sulla quale costruire un totale recupero del patrimonio ludico.

L’appalto, della durata di poco più di un anno, vuole anche essere una sorta di “prova generale” per l’avvio di un successivo servizio pluriennale che consenta la messa a regime di una serie di azioni che portino al mantenimento dei campi gioco comunali in stato di decoro e manutenzione costante. Il servizio è stato affidato nei giorni scorsi alla ditta Mr Green Srl di Reggio Emilia, per un importo complessivo di 130mila euro e con termine il 31 dicembre 2023.

