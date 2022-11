Più volontari Auser alle scuole di via Stradella: “Alunni in sicurezza”

“A partire da domani, giovedì 3 novembre, il rientro a scuola sarà più sicuro per gli alunni della primaria De Gasperi e delle sezioni dell’infanzia che hanno sede nello stesso plesso, così come per gli studenti della Calvino di via Stradella: Auser, che ringrazio, ci ha infatti confermato la disponibilità di un secondo volontario a presidio degli attraversamenti pedonali al momento dell’ingresso in aula”.

A comunicare la novità è l’assessore alle politiche educative Mario Dadati: “Il tema è stato sollevato di recente in consiglio comunale, con riferimento al quartiere Infrangibile, dalla consigliera Sara Soresi, che ha dato voce alle segnalazioni giunte anche direttamente all’amministrazione. Ora la copertura a controllo degli attraversamenti sarà garantita per entrambi gli istituti, con l’obiettivo prioritario di tutelare bambini e ragazzi. La questione degli accessi protetti e del traffico intorno alle scuole negli orari di entrata e uscita riguarda numerose realtà cittadine: come ha sottolineato nei giorni scorsi l’assessore Bongiorni, intervenendo a proposito dell’area circostante la scuola Mazzini, insieme a lui e all’assessora Fantini, d’intesa con le direzioni didattiche e i mobility manager degli istituti, stiamo lavorando per migliorare sempre di più la sostenibilità”.