Travo, dal Comune 140 mila euro per asfaltare e mettere in sicurezza quattro strade

Da una parte bisogna andare a passo d’uomo o quasi fermarsi per non rischiare di danneggiare l’auto in una buca profonda, dall’altra il vecchio asfalto si sgretola e si distacca ad ogni pioggia e pozzanghera. Per quattro vie del territorio di Travo (non solo collinari, una è in pieno centro urbano) è in arrivo una cura da 140mila euro per mettere in sicurezza le zone che oggi si presentano fortemente degradate, se non pericolose. Dopo l’approvazione del progetto in giunta e dello stanziamento necessario in consiglio comunale, presto si procederà con l’affidamento dei lavori.

Nello specifico, i cantieri interesseranno la zona di Coni Scarpa (dall’incrocio con la Statale 45 per risalire fino al confine con il territorio di Rivergaro), la strada che da Travo sale fino a Tradoni (passando per Bertoni e Azzano), via Anna Frank nel capoluogo (con il ripristino dell’asfalto anche sulla provinciale 40 davanti al civico 23) e la strada che dalla località Pastori risale ripida la collina fino a Ca’ Uccello.

Il servizio su Libertà in edicola.