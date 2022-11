Agazzano, incidente frontale a Rivasso: quattro feriti tra cui un neonato

Poco dopo le 16.30 un violento incidente frontale si è verificato ad Agazzano, nella frazione di Rivasso. Due le auto coinvolte, quattro le persone rimaste ferite tra cui un bimbo di 10 mesi. Il piccolo se l’è cavata con qualche ferita superficiale, più serie le condizioni degli altri feriti (comunque non in pericolo di vita). Sul posto, oltre ad un’autoinfermieristica di Castel San Giovanni, l’automedica da Piacenza e la Croce Rossa di San Nicolò e Borgonovo, anche i vigili del fuoco, che dopo aver estratto le persone a bordo dei due veicoli hanno messo in sicurezza la carreggiata.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà