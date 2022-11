Autodifesa femminile, al via il corso gratuito a Castel San Giovanni: come partecipare

Mercoledì 16, mercoledì 23 e poi di nuovo mercoledì 30 novembre verrà organizzato un corso gratuito di autodifesa femminile a Castel San Giovanni. Diversi esperti, tra cui il comandante della polizia locale Marco Andolfi in veste di istruttore, saranno a disposizione di tutte le castellane che vorranno mettersi in gioco. L’appuntamento è nella palestra delle scuole medie di via Verdi e la partecipazione è gratuita. “Al primo incontro – precisa Andolfi – parteciperà anche una psicologa”. Per informazioni si può contattare il comando di polizia locale al numero 0523.889747 oppure presentarsi direttamente nella struttura all’avvio del corso.

