Calendasco, nuova vita per le scuderie del castello grazie a un bando regionale

Tra i nove progetti finanziati da un bando regionale per il restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio storico e contemporaneo a destinazione culturale prevista anche la riqualificazione e il riuso dell’ex scuderia del Castello di Calendasco. Su 34 progetti ammissibili le risorse disponibili, oltre 3 milioni di euro, consentiranno di finanziare solo i primi nove progetti in graduatoria.

Il bando, rivolto ai Comuni dell’Emilia-Romagna, prevedeva la concessione di contributi per sostenere la realizzazione di progetti di conservazione, restauro, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale, compresi gli interventi di riduzione del consumo energetico e di innovazione tecnologica.

La Regione ha promosso anche un secondo bando che prevedeva la concessione di contributi per sostenere la realizzazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo, e in particolare lavori di ripristino, ristrutturazione, qualificazione e innovazione tecnologica di teatri ritenuti strategici all’interno dei rispettivi ambiti territoriali. Sono quattordici i progetti risultati ammissibili, nove quelli finanziati con 3 milioni di euro. Nessuno riguardante la provincia di Piacenza.

“Questi bandi hanno riscosso un notevole successo di partecipazione – spiega l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori -. Si tratta di risorse importanti, che daranno un nuovo impulso ai luoghi destinati allo spettacolo e agli edifici del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo che viene destinato ad ospitare attività culturali, a dimostrazione di come l’Emilia-Romagna voglia sostenere la cultura e le sue potenzialità”.