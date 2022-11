Cascinale e stalla prendono fuoco: nell’incendio muoiono diversi bovini

Un incendio è divampato in un cascinale ieri sera, 2 novembre, in località Generesso, nel comune di Bettola, verso il territorio di Gropparello. A prendere fuoco sarebbero stati dei balloni di paglia custoditi in un fienile. Raggiunta dalle fiamme anche una stalla e sarebbero sette gli animali vittime del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola e Piacenza.

