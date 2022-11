Sos farmaci, ibuprofene scarseggia. Cordani: “Pronti a far fronte alle carenze”

Ibuprofene, ma anche paracetamolo e medicinali per il reflusso gastroesofageo. In questo periodo in molte farmacie italiane è difficile trovare una serie di farmaci. Secondo i dati forniti dall’Agenzia italiana del farmaco sono circa 3mila i medicinali di cui è stata denunciata la carenza da parte delle associazioni regionali dei farmacisti.

“Il problema c’è, ma esistono medicinali “sostitutivi” e i farmacisti piacentini sono pronti a far fronte a eventuali carenze – ci tiene a sottolineare Paolo Cordani, segretario provinciale di Federfarma. In queste settimane abbiamo riscontrato difficoltà a reperire uno sciroppo a base di ibuprofene molto utilizzato dai bambini per i raffreddamenti tipici del periodo. Sicuramente siamo di fronte ad aziende farmaceutiche in difficoltà nell’approvvigionamento di carta e plastica a causa dei rincari delle materie prime. Inoltre alcuni farmaci vengono utilizzati per la cura del Covid e sono inflazionati. Al momento però non siamo in emergenza”.