Aumentano le precipitazioni, allerta gialla in montagna. “Temporali e rischio frane”

E’ ufficialmente iniziato l’autunno, dopo la pausa di riflessione presa durante il mese di ottobre. Nel Piacentino l’abbassamento delle temperature e le leggere precipitazioni di queste ore sono destinate a peggiorare nel tardo pomeriggio di oggi.

Da questa sera, infatti, sono previste precipitazioni intense, anche temporalesche,

lungo il crinale appenninico del settore occidentale dell’Emilia-Romagna. Nelle prime ore del mattino di domani, invece, i fenomeni temporaleschi si estenderanno ai

rilievi appenninici del settore centrale e orientale per poi attenuarsi nel pomeriggio.

Anche la ventilazione, inizialmente ancora sostenuta, è prevista in attenuazione nella seconda parte di venerdì. “A seguito delle precipitazioni, in entrambe le giornate, nei settori montani e collinari sono possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici nei reticoli minori” rende noto attraverso una nota la Protezione civile regionale che ha emanato un’allerta gialla per le fasce collinari e montuose tra la provincia di Piacenza e quella di Parma.