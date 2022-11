Festa unitÃ  nazionale e Forze armate: â€œAll’Italia costruita dal sacrificio dei giovani”

Il 4 novembre 1918 (data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia, con l’annessione di Trento e Trieste), terminava la Prima Guerra Mondiale.

La celebrazione del 4 novembre è l’unica festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana, arrivando fino ad oggi. Come ogni anno anche Piacenza ha reso omaggio ai caduti, molti dei quali giovanissimi. Lo ha fatto come di consueto in piazzetta Mercanti, ai piedi del Comune. Sotto le arcate di Palazzo Gotico, il prefetto Daniela Lupo, la presidente della Provincia Monica Patelli, il sindaco Katia Tarasconi e il comandante del Polo di mantenimento pesante nord, il Brigadier Generale Daniele Durante, hanno deposto le corone al Sacrario dei Caduti.

“Una giornata estremamente importante – ha spiegato nel suo discorso il prefetto – che viene dopo anni di lockdown e da un clima di incertezza segnato dalla vicina guerra in Ucraina, che amplifica tutte le guerre ancor in atto. Il ricordo va sia all’Italia unita, quella che i nostri giovani soldati hanno costruito con il lor sangue, sia ai nostri caduti di tutte le guerre, a quel milite ignoto pianto da tutte le mamme, da tutte le sorelle e da tutti i fratelli. Spero che i tanti ragazzi presenti qui oggi vivano questa celebrazione a pieno, sentendo i valori della patria che ci hanno reso liberi”.

A seguire, la messa nella Basilica di San Francesco, al cui termine, in piazza Cavalli, si è tenuta la cerimonia istituzionale.

Per l’occasione, dalle 14 alle 17.30, è inoltre prevista l’apertura straordinaria del Polo di Mantenimento Pesante Nord di viale Malta.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI