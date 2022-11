Fiorenzuola, proseguono i lavori al cimitero. “Luogo di culto e di valore storico”

“Restituire le condizioni di decoro di un luogo di culto per tutta la cittadinanza”, è la principale finalità dell’intervento di riqualificazione attualmente in corso presso il cimitero di Fiorenzuola, interessato da condizioni di degrado ed ammaloramento. “I lavori sono proseguiti anche a ridosso delle giornate di festività e commemorazione dei Defunti – precisa il sindaco Romeo Gandolfi -, proprio per permettere ai tanti cittadini accorsi al camposanto di poter rendere omaggio ai propri cari fruendo, in sicurezza, di un luogo già in parte riqualificato e in condizioni di maggior decoro pubblico”.

Il progetto, redatto dall’Architetto Linda Gobbi – tecnico del Settore dei lavori pubblici del Comune di Fiorenzuola – e approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, interessa principalmente quattro aree all’interno del cimitero del capoluogo comunale: la cappella situata sul lato sinistro del camposanto, di cui gli intonaci della volta e dell’abside risultano in stato ammalorato, in particolare a causa di infiltrazioni di acque piovane dalla copertura; l’area ex-infanti – in stato di degrado sia nei suoi elementi costruttivi che per lo stato del terreno e la vegetazione incolta – che il progetto prevede di recuperare per destinarla successivamente a campo di inumazioni di cittadini professanti altre religioni; il muro di recinzione e i muri di alcune cappelle, per cui è previsto il risanamento delle zone ammalorate mediante il ripristino dell’intonaco e della tinteggiatura, e la posa di una nuova pavimentazione in autobloccanti e cordoli su alcuni vialetti attualmente in cemento e asfalto. L’intervento, finanziato esclusivamente dal Comune di Fiorenzuola d’Arda, ha un complessivo importo di 362 mila euro.

“L’amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda, nel corso degli anni, è sempre

intervenuta con consistenti progetti di ampliamento e riqualificazione all’impianto cimiteriale esistente e si propone di proseguire secondo queste finalità – ha aggiunto Gandolfi -. Si tratta di interventi essenziali per poter restituire il giusto decoro ad un luogo di culto pubblico, e garantire la conservazione di un’architettura di valore storico, artistico e identitario per la comunità fiorenzuolana”.