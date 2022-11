Non potevano certo mancare loro, i giovani, le nuove generazioni, nel cuore della nostra città che stamattina ha cullato la celebrazione del 4 novembre. Per ricordare ma soprattutto tramandare, il sacrificio dei giovani di ieri affinché quelli di oggi possano vivere liberi, in un Paese e in un mondo senza guerra: purtroppo ancora un’utopia.